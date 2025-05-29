Мужчина и 12-летняя девочка пострадали в ДТП с 2 авто в Самарской области 28 мая

Это случилось в среду утром в Сызрани, уточнили в региональном главке.
34-летний водитель «Гранты» столкнулся с Nissan Almera с 38-летним автолюбителем около ТЦ «Океан» на улице Декабристов, 38. Владелец иномарки и 12-летняя девочка из первой легковушки обратились за медпомощью.
Всего 28 мая в губернии зарегистрировали 14 ДТП с 13 пострадавшими и 364 нарушения ПДД. В тот же день в Кировском районе Самары женщина на Hyundai Solaris сбила мужчину на моноколесе.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!