В Донецке Ростовской области на реке погиб 55-летний мужчина

В Донецке Ростовской области произошел смертельный случай на воде. Об этом утром 29 мая рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, накануне на берегу реки Большая Каменка казаки-дружинники нашли тело 55-летнего местного жителя. Умерший мужчина находился в районе улицы Советской Армии. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Азове, в районе Колонтаевского моста, утонул 15-летний мальчик. Спасатели напоминают: во время отдыха на воде нужно быть осторожными, купаться следует только в оборудованных местах.
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