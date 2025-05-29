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В Донецке Ростовской области на реке погиб 55-летний мужчина

Смертельный случай на воде произошел в Донецке Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области произошел смертельный случай на воде. Об этом утром 29 мая рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, накануне на берегу реки Большая Каменка казаки-дружинники нашли тело 55-летнего местного жителя. Умерший мужчина находился в районе улицы Советской Армии. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Азове, в районе Колонтаевского моста, утонул 15-летний мальчик. Спасатели напоминают: во время отдыха на воде нужно быть осторожными, купаться следует только в оборудованных местах.

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