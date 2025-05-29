Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60-летний мужчина на иномарке сбил 14-летнего парня в Самарской области 28 мая

Происшествие произошло в среду вечером в Отрадном. Подростка отвезли в медучреждение.

Происшествие произошло в среду вечером в Отрадном. Подростка отвезли в медучреждение, рассказали в региональном ГУ МВД.

60-летний мужчина на Hyundai Getz сбил 14-летнего мальчика около четырехэтажного торгового центра «Атмосфера» на улице Советской, 95а. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

После ДТП подростка госпитализировали. Также 28 мая в Сызрани в аварии с «Грантой» и Nissan Almera пострадали 38-летний владелец иномарки и 12-летняя девочка из отечественного авто. Они обратились за медпомощью.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!