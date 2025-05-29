60-летний мужчина на иномарке сбил 14-летнего парня в Самарской области 28 мая

Происшествие произошло в среду вечером в Отрадном. Подростка отвезли в медучреждение, рассказали в региональном ГУ МВД.
60-летний мужчина на Hyundai Getz сбил 14-летнего мальчика около четырехэтажного торгового центра «Атмосфера» на улице Советской, 95а. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
После ДТП подростка госпитализировали. Также 28 мая в Сызрани в аварии с «Грантой» и Nissan Almera пострадали 38-летний владелец иномарки и 12-летняя девочка из отечественного авто. Они обратились за медпомощью.
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