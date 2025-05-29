В Магнитогорске мужчина пытался сбежать от росгвардейцев на самокате

Кадры опубликованы в телеграм-канале «Челябинск Сегодня». На видео видно, как по тротуару едет человек на самокате, затем он пересекает дорогу и снова оказывается на пешеходной зоне. За ним все это время едет патрульная машина. В какой-то момент сотрудник полиции выбегает и продолжает погоню уже бегом. Видео обрывается на моменте, когда самокатчику удается все-таки сбросить «хвост».