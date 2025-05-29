В Магнитогорске мужчина пытался сбежать от росгвардейцев на самокате

Момент на видеокамеру засняли очевидцы.
Кадры опубликованы в телеграм-канале «Челябинск Сегодня». На видео видно, как по тротуару едет человек на самокате, затем он пересекает дорогу и снова оказывается на пешеходной зоне. За ним все это время едет патрульная машина. В какой-то момент сотрудник полиции выбегает и продолжает погоню уже бегом. Видео обрывается на моменте, когда самокатчику удается все-таки сбросить «хвост».
Между тем, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что нарушителя все же удалось найти и поймать.
«Сотрудниками Росгвардии местный житель, 1989 года рождения был установлен и доставлен в Отдел полиции “Орджоникидзевский УМВД России по городу Магнитогорску, где за совершенное хулиганство привлечен к административной ответственности”, — прокомментировали инцидент в областном полицейском главке.
Мужчина, по данным ведомства, своими действиями нарушал общественный порядок и создавал угрозу безопасности дорожного движения.
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