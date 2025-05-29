В ЛНР арестовали украинца по подозрению в шпионаже

В заявлении отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека 1998 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ФСБ.
Там уточнили, что подозреваемый проживал на территории Кременского района ЛНР. Здесь он по собственной инициативе собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, после чего пересылал эти данные представителю разведывательных служб Украины. Они поддерживали связь с помощью мессенджера Telegram, пояснили в ведомстве.
20 мая жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы, признав виновной в шпионаже в пользу Киева. Как рассказали в управлении ФСБ по Республике Крым и Севастополю, женщина передавала украинской военной разведке информацию об объектах Черноморского флота РФ.