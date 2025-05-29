В ЛНР арестовали украинца по подозрению в шпионаже

Там уточнили, что подозреваемый проживал на территории Кременского района ЛНР. Здесь он по собственной инициативе собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, после чего пересылал эти данные представителю разведывательных служб Украины. Они поддерживали связь с помощью мессенджера Telegram, пояснили в ведомстве.