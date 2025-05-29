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Водитель легковушки сгорел после ДТП с грузовиком в Самарской области

Смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Сызранском районе.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В Сызранском районе произошла страшная авария. Фура, груженная овощами, на скорости столкнулась с легковым автомобилем, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— На 916 км трассе М-5 «Урал» в 09:45 29 мая произошло столкновение грузовой фуры «Renault» и легкового автомобиля «Škoda». В результате столкновения грузовик вылетел в кювет и вспыхнул. К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля, — отметили в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели ПСО 47, они проводят отключение АКБ. Кроме того, на место ДТП в Сызранском районе выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.