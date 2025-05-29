Водитель легковушки сгорел после ДТП с грузовиком в Самарской области

На месте происшествия работают пожарные-спасатели ПСО 47, они проводят отключение АКБ. Кроме того, на место ДТП в Сызранском районе выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.