Водитель легковушки сгорел после ДТП с грузовиком в Самарской области

В Сызранском районе произошла страшная авария. Фура, груженная овощами, на скорости столкнулась с легковым автомобилем, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— На 916 км трассе М-5 «Урал» в 09:45 29 мая произошло столкновение грузовой фуры «Renault» и легкового автомобиля «Škoda». В результате столкновения грузовик вылетел в кювет и вспыхнул. К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля, — отметили в сообщении.
На месте происшествия работают пожарные-спасатели ПСО 47, они проводят отключение АКБ. Кроме того, на место ДТП в Сызранском районе выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.