В Ставрополе при взрыве погиб замглавы города Заур Гуциев

Как сообщает телеграм-канал «База», взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города Заур Гуциев, произошёл из-за детонации устройства, находившегося на 29-летнем Никите Пенькове, арендовавшем квартиру на улице Чехова. По одной из версий, Пеньков мог не знать о наличии взрывного устройства и быть использован «втемную», а его активация могла быть дистанционной. Мужчины встретились неподалёку от дома, где жил Пеньков, после чего устройство сдетонировало, убив его и Гуциева; обыски в квартире Пенькова не выявили взрывчатки, но были изъяты личные электронные устройства для дальнейшего анализа. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.