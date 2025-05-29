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В Ставрополе при взрыве погиб замглавы города Заур Гуциев

В Ставрополе ночью на улице Чехова произошел взрыв, в результате которого погиб заместитель главы города Заур Александрович Гуциев, ветеран СВО и участник проекта «Время героев». Губернатор Владимир Владимиров назвал случившееся трагической потерей. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обращении со взрывчаткой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате взрыва, произошедшего ночью на улице Чехова в Ставрополе, погиб заместитель главы города, ветеран специальной военной операции, участник проекта «Время героев» Заур Александрович Гуциев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.

По его словам, это трагическая потеря для региона и лично для всех, кто знал Гуциева как настоящего героя. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спецслужб. Уголовное дело открыто по статьям 105 и 222.1 УК РФ: следствие рассматривает убийство общеопасным способом и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Следственные действия находятся под личным контролем исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю В. С. Хорольского. К работе привлечены опытные следователи и криминалисты.

Губернатор также отметил, что рассматриваются несколько версий случившегося, включая теракт с участием украинских нацистов. При этом он подчеркнул, что обстановка в городе остаётся стабильной и находится под контролем.

Как сообщает телеграм-канал «База», взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города Заур Гуциев, произошёл из-за детонации устройства, находившегося на 29-летнем Никите Пенькове, арендовавшем квартиру на улице Чехова. По одной из версий, Пеньков мог не знать о наличии взрывного устройства и быть использован «втемную», а его активация могла быть дистанционной. Мужчины встретились неподалёку от дома, где жил Пеньков, после чего устройство сдетонировало, убив его и Гуциева; обыски в квартире Пенькова не выявили взрывчатки, но были изъяты личные электронные устройства для дальнейшего анализа. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что два человека погибли при взрыве неизвестного устройства в Ставрополе.