В Самаре за взятку осудят экс-сотрудницу колледжа железнодорожного транспорта

Речь идет о бывшей заведующей заочным отделением учебного заведения.
В 2023—2024 годах злоумышленница получала от учащихся взятки за зачеты. Хотя по факту знания у студентов не проверяли. Всего женщина заработала на этом около 300 тыс. рублей.
На нее завели уголовное дело. Материалы передали в Железнодорожный районный суд Самары, рассказали представители Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее в Самаре признали недействительными диплом бакалавра по юриспруденции. Его вручили за денежное вознаграждение.
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