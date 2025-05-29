Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре за взятку осудят экс-сотрудницу колледжа железнодорожного транспорта

Речь идет о бывшей заведующей заочным отделением учебного заведения.

Речь идет о бывшей заведующей заочным отделением учебного заведения.

В 2023—2024 годах злоумышленница получала от учащихся взятки за зачеты. Хотя по факту знания у студентов не проверяли. Всего женщина заработала на этом около 300 тыс. рублей.

На нее завели уголовное дело. Материалы передали в Железнодорожный районный суд Самары, рассказали представители Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее в Самаре признали недействительными диплом бакалавра по юриспруденции. Его вручили за денежное вознаграждение.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!