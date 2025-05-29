На Южном Урале установлены две новые карантинные зоны

Ползучий горчак — вредитель, с которым справиться непросто. Врастает в землю он глубоко, а если растение не вырвать с корнем, оно вскоре восстановится. Горчак высасывает влагу и полезные вещества из почвы, отнимает их у культурных растений, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, сорняк ядовит для многих животных, а его попадание в зерно, сено или солому значительно снижает качество продукта.