На Южном Урале установлены две новые карантинные зоны

В этот раз под внимание ведомства попал Троицкий район Челябинской области. Здесь обнаружили опасное растение — ползучий горчак.
К концу весны в Челябинской области активизировались вредители. Причём речь идёт не только о мышах, клещах, комарах или, скажем, змеях, которые уже начали нападать на людей, но и о растениях. Сорняки могут представлять не меньшую угрозу и для сельскохозяйственных культур, и для пасущихся животных, и для здоровья человека.
Ползучий горчак — вредитель, с которым справиться непросто. Врастает в землю он глубоко, а если растение не вырвать с корнем, оно вскоре восстановится. Горчак высасывает влагу и полезные вещества из почвы, отнимает их у культурных растений, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, сорняк ядовит для многих животных, а его попадание в зерно, сено или солому значительно снижает качество продукта.
Решением сотрудников Россельхознадзора в Троицком районе установлены две новые карантинные фитосанитарные зоны общей площадью 883,8 гектара. На этих территориях специалисты вводятся ограничения на перемещение растений и в скором времени начнут проводить обработку почвы, её обеззараживание. Против горчака хорошо работают гербициды.