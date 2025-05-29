Как выглядит место падения обломков БПЛА на проспекте Вернадского

В Москве ночью на многоэтажку на проспекте Вернадского на западе Москвы упал дрон. В результате был поврежден фасад дома. Пострадавших в доме нет, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. На фотографиях с места видно, что из-за удара разбита фасадная облицовочная плитка и выбиты несколько окон. Территория около жилого комплекса оцеплена.
Обломки еще одного дрона упали во дворе жилого дома в Одинцово. Повреждены кузов и стекла двух автомобилей. На фоне атаки в аэропорту Внуково на временно принимали и не отправляли рейсы.