Как выглядит место падения обломков БПЛА на проспекте Вернадского

В Москве ночью на многоэтажку на проспекте Вернадского на западе Москвы упал дрон. В результате был поврежден фасад дома. Пострадавших в доме нет, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. На фотографиях с места видно, что из-за удара разбита фасадная облицовочная плитка и выбиты несколько окон. Территория около жилого комплекса оцеплена.