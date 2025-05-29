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Как выглядит место падения обломков БПЛА на проспекте Вернадского

В ночь на 29 мая Московский регион атаковали три беспилотника. Все дроны сбили силы ПВО, обломки одного из них упали на многоквартирный дом на проспекте Вернадского. Последствия атаки на столицу — в материале РБК.

В Москве ночью на многоэтажку на проспекте Вернадского на западе Москвы упал дрон. В результате был поврежден фасад дома. Пострадавших в доме нет, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. На фотографиях с места видно, что из-за удара разбита фасадная облицовочная плитка и выбиты несколько окон. Территория около жилого комплекса оцеплена.

Обломки еще одного дрона упали во дворе жилого дома в Одинцово. Повреждены кузов и стекла двух автомобилей. На фоне атаки в аэропорту Внуково на временно принимали и не отправляли рейсы.