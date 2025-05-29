Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов

Злоумышленник через социальные сети установил контакт c представителями РДК* и заявил им о своем желании принимать участие в боевых действиях против российских войск. Мужчина получил подробные инструкции по вхождению в ряды террористической организации, но осуществить задуманное не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.