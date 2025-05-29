Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов

«Установлено, что житель поселка Симеиз в Ялте, 1987 года рождения, принял решение выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе террористического формирования “Русский добровольческий корпус”*», — говорится в сообщении.
Злоумышленник через социальные сети установил контакт c представителями РДК* и заявил им о своем желании принимать участие в боевых действиях против российских войск. Мужчина получил подробные инструкции по вхождению в ряды террористической организации, но осуществить задуманное не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.
В отношении ялтинца возбудили уголовные дела по статьям «приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «приготовление к государственной измене».
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбытием первых двух лет в тюрьме.
* террористическая организация, запрещенная в РФ, внесена в список террористов и экстремистов.