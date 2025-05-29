На территории заповедника в Приморье вспыхнули два пожара

По последним данным площадь пожаров составляет 30 гектаров и 1,5 гектара. Причиной появления огня стали сухие грозы, которые прошли вечером 28 мая на территории заповедника. Разряды молний попали в верхние части склонов.
«Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана “Лайонрок”, — говорится в сообщении учреждения.
Руководство заповедника направило запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, поскольку земля, на которой разгорелось пламя, относится к зоне авиационного тушения.