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На территории заповедника в Приморье вспыхнули два пожара

Из-за сухих гроз в Сихотэ-Алинском заповеднике, который находится в труднодоступной местности Приморья, разгорелись два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Российская газета

По последним данным площадь пожаров составляет 30 гектаров и 1,5 гектара. Причиной появления огня стали сухие грозы, которые прошли вечером 28 мая на территории заповедника. Разряды молний попали в верхние части склонов.

«Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана “Лайонрок”, — говорится в сообщении учреждения.

Руководство заповедника направило запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, поскольку земля, на которой разгорелось пламя, относится к зоне авиационного тушения.