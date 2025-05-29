Четверо погибли в ДТП с отсоединившимся прицепом в Алматинской области

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 мая около 18:00 часов на 44 километре автодороги Алматы — Бишкек, возбуждено уголовное дело. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely», — говорится в сообщении.