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Четверо погибли в ДТП с отсоединившимся прицепом в Алматинской области

Конаев. 29 мая. КазТАГ — На 44 км автодороги «Алматы — Бишкек» вечером 28 мая произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 мая около 18:00 часов на 44 километре автодороги Алматы — Бишкек, возбуждено уголовное дело. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовиком марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Неконтролируемый прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который затем по инерции врезался в KIA Sportage.

Полиция проводит всестороннее расследование, выясняются обстоятельства и причины аварии.