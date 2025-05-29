В Воронеже в аварии с двумя автомобилями и двумя тракторами ранены пять человек

В среду, 28 мая, около 19 часов на 508 километре трассы «Дон» случилась авария. Водитель «ГАЗон-Некст», 28-летний житель Воронежа, врезался в ехавший впереди «УАЗ-390945», которым рулил 24-летний житель Новоусманского района. После этого «ГАЗон-Некст» столкнулся с трактором «Белорус-82 МК-01», движущимся в попутном направлении. Им управлял 62-летний житель Каширского района. Он буксировал трактор-погрузчик «ТКМ-250», за рулем которого находился 50-летний воронежец.
В ДТП получили травмы водитель трактора «Белорус» и «УАЗа». Также ранены три пассажира «УАЗа»: 56 и 58-летний жители Воронежа и 57-летний житель Репьевского района. Всех пятерых отвезли в больницу.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
Напомним, ночью 28 мая в Подгоренском районе пьяный 17-летний водитель «пятерки» вылетел в кювет и врезался в дерево. Попал в больницу он сам и двое его пассажиров.