В Уфе отключили воду в 17 жилых домах, гимназии, поликлинике и детсаде

Воду отключили в жилых домах 25, 27, 29, 31, 33 на улице Бикбая, в домах 23, 25, 29, 31 на Гагарина, в домах 10/1, 12/1, 12/2, 14/1 на Рыльского, а также в татарской гимназия № 84, поликлинике № 43 и в детском саду № 306. Ремонтные работы проводят специалисты «БашРТС».