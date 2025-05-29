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Калининградку обманули на 1,3 млн рублей под видом онлайн-обучения

Жертвой мошенников в Калининграде стала 26-летняя девушка.

Источник: РИА "Новости"

Девушку из Калининграда обманули телефонные мошенники. Она перевела им более 1,3 млн рублей, из которых 750 тысяч рублей взяла в кредит. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что аферисты действовали под видом кураторов обучения. 26-летняя горожанка мечтала пройти онлайн-курс основ графики. «Куратор» позвонила ей в мессенджере и убедила произвести оплату обучения.

Отмечается, что калининградка в течение трех недель училась создавать логотипы и исправно оплачивала занятия.

Заработать на заказах так и не получилось, а «учителя» перестали выходить на связь.

Заведено уголовное дело.