Калининградку обманули на 1,3 млн рублей под видом онлайн-обучения

Девушку из Калининграда обманули телефонные мошенники. Она перевела им более 1,3 млн рублей, из которых 750 тысяч рублей взяла в кредит. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Выяснилось, что аферисты действовали под видом кураторов обучения. 26-летняя горожанка мечтала пройти онлайн-курс основ графики. «Куратор» позвонила ей в мессенджере и убедила произвести оплату обучения.
Отмечается, что калининградка в течение трех недель училась создавать логотипы и исправно оплачивала занятия.
Заработать на заказах так и не получилось, а «учителя» перестали выходить на связь.
Заведено уголовное дело.