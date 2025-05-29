Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черный дым над промзоной Уфы оказался факельным горением

Жителей Уфы встревожил черный дым в районе промзоны.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появились сообщения от встревоженных уфимцев, заметивших клубы черного дыма в районе промышленных предприятий в Черниковке. Жители города сразу стали задаваться вопросами о происхождении такого густого дыма.

Как разъяснили представители пресс-службы МЧС Башкирии, увиденное и запечатленное уфимцами явление связано с плановыми работами на одном из производств на севере города.

— В настоящее время осуществляется контролируемый процесс факельного сжигания, который является стандартной технологической операцией, — пояснили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.