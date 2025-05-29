Черный дым над промзоной Уфы оказался факельным горением

В социальных сетях появились сообщения от встревоженных уфимцев, заметивших клубы черного дыма в районе промышленных предприятий в Черниковке. Жители города сразу стали задаваться вопросами о происхождении такого густого дыма.
Как разъяснили представители пресс-службы МЧС Башкирии, увиденное и запечатленное уфимцами явление связано с плановыми работами на одном из производств на севере города.
— В настоящее время осуществляется контролируемый процесс факельного сжигания, который является стандартной технологической операцией, — пояснили в ведомстве.
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