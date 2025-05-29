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Избиение ребёнка в развлекательном центре расследует прокуратура Владивостока

В социальных сетях распространили видеозапись, на которой женщина избивает малолетнего ребенка в развлекательном центре. Автор видео пояснял, что инцидент произошел во Владивостоке. Новость привлекла внимание прокуратуры, по факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ситуация попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина выводит мальчика (судя по всему, заплаканного) из помещения развлекательного центра, отводит в конец коридора и начинает осыпать его оплеухами. Затем женщину с мальчиком показывают с другого ракурса — они сидят на диванчике, и гражданка продолжает «воспитательную беседу» с ребенком, сопровождая ее рукоприкладством, пока к ним не подходит некий мужчина.

Надзорное ведомство выясняет личность гражданки, которая наносила удары по лицу и телу ребенка, будут досконально проверены условия воспитания и проживания мальчика, а также полнота профилактической работы уполномоченных органов, призванных контролировать благополучие в семьях с детьми.