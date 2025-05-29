Избиение ребёнка в развлекательном центре расследует прокуратура Владивостока

Ситуация попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина выводит мальчика (судя по всему, заплаканного) из помещения развлекательного центра, отводит в конец коридора и начинает осыпать его оплеухами. Затем женщину с мальчиком показывают с другого ракурса — они сидят на диванчике, и гражданка продолжает «воспитательную беседу» с ребенком, сопровождая ее рукоприкладством, пока к ним не подходит некий мужчина.