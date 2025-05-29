Таксист в Хабаровске забрал забытую барсетку пассажира

В полицию обратился житель Кировского района Хабаровска. Он барсетку с деньгами и телефоном в салоне такси. Позже выяснилось, что вещи забрал водитель. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина прилетел в Хабаровск из-за границы и заказал такси до дома. Барсетку с деньгами и смартфоном он случайно оставил в машине. Когда понял, что вещи пропали, сразу позвонил водителю. Тот сказал, что ничего не находил.
«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что именно водитель причастен к пропаже. При обыске у него нашли наличные — рубли и валюту, принадлежащие пассажиру. По словам 43-летнего таксиста, барсетку и телефон он выбросил», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Для частичного возмещения ущерба у него изъяли сотовый телефон. Против водителя открыли дело по статье УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Суд решит, оставить ли его под стражей.