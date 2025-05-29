В Ростовской области в пожаре погиб домашний скот

Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на местных жителей.
Возгорание началось приблизительно в 9 утра 29 мая в Цимлянском районе. В станице Красноярской, по адресу улица Заречная, 89, огонь моментально распространился на две хозяйственные постройки, а плотный дым был заметен на большом расстоянии.
Согласно информации, предоставленной в Главном управлении МЧС по Ростовской области, на место инцидента были направлены две пожарные машины. Пожар на площади 210 квадратных метров был потушен к 9:10.
К счастью, среди людей пострадавших нет. Как рассказывают местные жители, из одного сарая удалось эвакуировать животных, но вторая постройка оказалась смертельной западней. Животных, находившихся там, не удалось спасти — они погибли в огне.