Военный суд приговорил к 19 и 25 годам заключения двух агентов спецслужб Украины

Как отметили в ЦОС, деятельность двух агентов украинских спецслужб — гражданина Украины Заболотнего Олега Сергеевича, 1995 года рождения, и гражданина России Волги Максима Александровича, 1977 года рождения — была пресечена в августе 2023 года.
«Решением 2-го Западного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены: Заболотный — к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 1 млн рублей, Волга — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 900 тыс. рублей», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, Заболотный в 2022 году на территории Харьковской области под кураторством Главного управления разведки Минобороны Украины прошел курс диверсионно-разведывательной подготовки и был направлен в Россию, где с мая 2023 года по заданию украинских кураторов собирал и передавал через мессенджеры Telegram и Signal информацию о военных объектах и военнослужащих аэродрома «Балтимор» в Воронеже.
Волга в январе 2023 года через мессенджер Telegram начал сотрудничать с представителем спецслужб Украины. В августе 2023 года по указанию куратора он изъял из тайника в Смоленской области и доставил в Воронеж огнестрельное оружие с боеприпасами, более 10 кг взрывчатки и электродетонаторы, предназначавшиеся Заболотнему, после чего был задержан. Заболотный из полученных предметов изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в подъезде жилого дома с целью убийства высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, но был задержан на пути к месту теракта. Уголовные дела в отношении них расследовало УФСБ по Воронежской области.
Заболотный признан виновным по ст. 276 (шпионаж), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ, Волга — по ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222 (незаконные хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.
Приговор в законную силу не вступил.