Военный суд приговорил к 19 и 25 годам заключения двух агентов спецслужб Украины

Волга в январе 2023 года через мессенджер Telegram начал сотрудничать с представителем спецслужб Украины. В августе 2023 года по указанию куратора он изъял из тайника в Смоленской области и доставил в Воронеж огнестрельное оружие с боеприпасами, более 10 кг взрывчатки и электродетонаторы, предназначавшиеся Заболотнему, после чего был задержан. Заболотный из полученных предметов изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в подъезде жилого дома с целью убийства высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, но был задержан на пути к месту теракта. Уголовные дела в отношении них расследовало УФСБ по Воронежской области.