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Двухлетняя девочка из Воскресенского района выпила уксус и попала в больницу

Полиция начала проверку.

Двухлетняя девочка из Воскресенского района попала в больницу с химическим ожогом после того, как выпила уксус. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, уксус был налит в бутылку от детской воды, которая стояла в предбаннике. Несчастный случай произошел, когда мать ребенка занималась домашними делами.

Малышку отвезли в больницу, где врачи диагностировали ей химический ожог ротоглотки. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает. Полиция начала проверку по факту случившегося. Уточняется, что семья на учете не состоит.

Ранее мы писали, что семья попала в больницу из-за отравления угарным газом в Приокском районе.