Двухлетняя девочка из Воскресенского района выпила уксус и попала в больницу

Двухлетняя девочка из Воскресенского района попала в больницу с химическим ожогом после того, как выпила уксус. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, уксус был налит в бутылку от детской воды, которая стояла в предбаннике. Несчастный случай произошел, когда мать ребенка занималась домашними делами.
Малышку отвезли в больницу, где врачи диагностировали ей химический ожог ротоглотки. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает. Полиция начала проверку по факту случившегося. Уточняется, что семья на учете не состоит.
Ранее мы писали, что семья попала в больницу из-за отравления угарным газом в Приокском районе.