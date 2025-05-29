Жительницу Самарской области отправили на работы за долг перед дочерью

Проблемы с выплатой алиментов возникли у 44-летней женщины из поселка Серноводск Сергиевского района губернии, объяснили в региональной прокуратуре.
С октября по ноябрь прошлого года местная жительница не переводила деньги дочери. В итоге накопила долг в 71 тыс. рублей. На нарушительницу завели уголовное дело.
Позже Сергиевский районный суд отправил ее на 8 месяцев на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Пока приговор не вступил в законную силу.
А недавно писали, что самарец, накопивший долги по алиментам, прятал грузовик Isuzu от приставов.
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