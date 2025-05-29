Уже справили новоселье: семья из Башкирии выиграла миллионы рублей и купила дом

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился историей семьи Гайнутдиновых-Файзуллиных, которая благодаря участию в проекте «Это у нас семейное» смогла кардинально изменить свою жизнь. Год назад они вошли в число победителей конкурса, организованного платформой «Россия — страна возможностей», и получили сертификат на пять миллионов рублей. Эти средства позволили семье приобрести собственный дом в пригороде Уфы, где они уже успели отпраздновать новоселье.