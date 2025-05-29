Уже справили новоселье: семья из Башкирии выиграла миллионы рублей и купила дом

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился историей семьи Гайнутдиновых-Файзуллиных, которая благодаря участию в проекте «Это у нас семейное» смогла кардинально изменить свою жизнь. Год назад они вошли в число победителей конкурса, организованного платформой «Россия — страна возможностей», и получили сертификат на пять миллионов рублей. Эти средства позволили семье приобрести собственный дом в пригороде Уфы, где они уже успели отпраздновать новоселье.
В повседневной жизни Флорид Гайнутдинов работает экономистом, а его супруга Лилия занимается юридической деятельностью. Их дети — Динияр, Вильдан и Дилара — школьники, унаследовавшие любовь к музыке от дедушки Рафиса Файзуллина, который виртуозно владеет баяном.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на скромные слова самих победителей о своей «обычности», они являются ярким примером крепкой и дружной семьи. По его мнению, именно такие многодетные, сплочённые семьи должны становиться образцом для подражания.
Кроме того, стало известно, что конкурс «Это у нас семейное» продолжается. В 2025 году стартует его второй сезон, который получил поддержку президента России Владимира Путина. В этот раз планируется вручить 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, каждый из которых составит пять миллионов рублей.
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