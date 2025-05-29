В Самарской области в 2025-м клещи покусали 1,7 тыс. человек, из них 611 детей

С начала сезона в Самарской области пострадали от клещей 1707 человек, из них 611 — дети. За этот период привито от клещевого энцефалита более 10 тысяч человек.
К маю 2025 года в лабораторно проверено почти 1550 клещей, и в 1,4% случаев нашли вирус энцефалита. У 3,9% проверенных насекомых обнаружили бактерии боррелиоза. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.
Эпидемиологи напоминают жителям меры профилактики:
— Одевайтесь правильно: выбирайте светлые вещи, заправляйте штаны в обувь, кофту — в штаны, надевайте плотные перчатки и шапочку.
— Используйте специальные средства защиты, отпугивающие клещей.
— Регулярно осматривайте себя и близких, особенно шею, уши, подмышки и другие труднодоступные участки кожи, ведь клещи кусаются не сразу, а выбирают подходящее место минут 30−60.
Следить за ситуацией поручено Роспотребнадзору Самарской области.
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