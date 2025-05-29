Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в 2025-м клещи покусали 1,7 тыс. человек, из них 611 детей

С начала сезона в Самарской области пострадали от клещей 1707 человек, из них 611 — дети.

С начала сезона в Самарской области пострадали от клещей 1707 человек, из них 611 — дети. За этот период привито от клещевого энцефалита более 10 тысяч человек.

К маю 2025 года в лабораторно проверено почти 1550 клещей, и в 1,4% случаев нашли вирус энцефалита. У 3,9% проверенных насекомых обнаружили бактерии боррелиоза. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Эпидемиологи напоминают жителям меры профилактики:

— Одевайтесь правильно: выбирайте светлые вещи, заправляйте штаны в обувь, кофту — в штаны, надевайте плотные перчатки и шапочку.

— Используйте специальные средства защиты, отпугивающие клещей.

— Регулярно осматривайте себя и близких, особенно шею, уши, подмышки и другие труднодоступные участки кожи, ведь клещи кусаются не сразу, а выбирают подходящее место минут 30−60.

Следить за ситуацией поручено Роспотребнадзору Самарской области.

Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!