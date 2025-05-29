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В Омске 44-летний мужчина забил до смерти случайную знакомую

Расследованием дела занимаются в региональном СУСКе.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его задержали на месте убийства, 27 мая 2025 года. По версии следствия, вечером в одном из домов по улице Багратиона в Омске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множество ударов 50-летней женщине, с которой познакомился в тот же день. Как рассказали в СУ СК России, потерпевшая скончалась на месте преступления до прибытия скорой помощи. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему уже предъявлено обвинение, а следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи провели осмотр места происшествия и проверку показаний на месте. В настоящее время допрашиваются свидетели, продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела остается на контроле следственных органов.