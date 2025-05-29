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13-летняя девочка ушла из дома и бесследно пропала в Перми

Её ищут вторые сутки.

Источник: «Лиза Алерт»

Поиск 13-летней девочки, которая ушла из дома и бесследно пропала, проходит в Перми, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Сообщение об исчезновении ребёнка было опубликовано организацией днём 29 мая. Как рассказывает поисковый отряд, 13-летняя Раяна Аталаева ушла из дома 28 мая. С того момента местонахождение девочки остаётся неизвестным. Волонтёры опубликовали в социальных сетях ориентировку с фотографией и описанием пропавшего ребёнка.

Рост исчезнувшей девочки составляет около 160 сантиметров, у неё нормальное телосложение, тёмные волосы и карие глаза. В день пропажи Раяна была одета в чёрную футболку, светлые штаны и зелёно-коричневые кроссовки.

Все, кому известно о том, где может находиться пропавший подросток, могут сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Неравнодушных жителей Прикамья призвали помочь в поисках девочки.