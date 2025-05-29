Задержан президент морского порта Актау

Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.