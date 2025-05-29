Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан президент морского порта Актау

В Актау задержали президента АО «НК “Актауский международный морской торговый порт”, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным источников, глава международного морского порта сейчас находится в СИЗО.

Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

Порт Актау сегодня входит в группу компаний АО «НК “Қазақстан темір жолы”. Он является важным звеном проекта “Новый Шелковый путь”. Порт активно диверсифицирует направления своей деятельности, развивая транзитные перевозки, в том числе контейнерные. Также он выступает участником Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ).

Напомним, ранее в турецком городе Анталья задержали экс-главу Астана LRT Талгата Ардана, находившегося в международном розыске.