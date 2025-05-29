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В Лотошино рецидивист взломал двери в магазине, чтобы похитить алкоголь

В городе Лотошино Московской области сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который попытался проникнуть в продуктовый магазин с помощью лома. После первого налёта он вернулся обратно за повторной добычей и был пойман.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи из продуктового магазина.

Сигнал тревоги поступил на пункт централизованного наблюдения из одного из сетевых супермаркетов города Лотошино. На место выехали сотрудники Росгвардии и обнаружили повреждённую входную дверь торговой точки.

Установлено, что 43-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда проник в закрывшийся магазин при помощи лома и похитил алкогольную продукцию на сумму свыше 7 тысяч рублей. Вернувшись домой, он спустя некоторое время снова направился к магазину. Там его и задержали правоохранители.

Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.