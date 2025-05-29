В Лотошино рецидивист взломал двери в магазине, чтобы похитить алкоголь

Установлено, что 43-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда проник в закрывшийся магазин при помощи лома и похитил алкогольную продукцию на сумму свыше 7 тысяч рублей. Вернувшись домой, он спустя некоторое время снова направился к магазину. Там его и задержали правоохранители.