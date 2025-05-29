В Уфе ветка дерева рухнула на мужчину с младенцем

Массивная ветвь едва не раздавила молодого отца и его ребенка. Инцидент произошел во время прогулки, сообщает telegram-канал «Видеодозор».
Мужчина сидел на скамейке рядом с коляской, в которой был малыш. Внезапно раздался сильный шум и с высоты начала падать ветка. Отец мгновенно среагировал, бросившись защищать ребенка, но избежать падения не удалось и уфимцев задело ветками. По предварительной информации, ни мужчине, ни ребенку медицинская помощь не понадобилась.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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