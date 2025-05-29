Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе ветка дерева рухнула на мужчину с младенцем

На уфимца с ребенком в коляске рухнула массивная ветвь.

Источник: Комсомольская правда

Массивная ветвь едва не раздавила молодого отца и его ребенка. Инцидент произошел во время прогулки, сообщает telegram-канал «Видеодозор».

Мужчина сидел на скамейке рядом с коляской, в которой был малыш. Внезапно раздался сильный шум и с высоты начала падать ветка. Отец мгновенно среагировал, бросившись защищать ребенка, но избежать падения не удалось и уфимцев задело ветками. По предварительной информации, ни мужчине, ни ребенку медицинская помощь не понадобилась.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.