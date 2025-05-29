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У жителя Челябинска изъяли свыше полукилограмма наркотиков

У жителя Челябинска изъяли свыше полукилограмма наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Отличились сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции городского УМВД.

При патрулировании территории в Калининском районе они задержали мужчину, который незадолго до этого разложил в лесном массиве пять «мастер-кладов».

Во время осмотра автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, изъято еще четыре «мастер-клада», содержащие 150 свертков с наркотиками.

«Общая масса изъятого составила более 500 граммов PVP и более 50 граммов мефедрона. Все это задержанный намеревался сбыть бесконтактным способом», — прокомментировали в пресс-службе.

В отношении ранее судимого за аналогичное преступление 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается.