У жителя Челябинска изъяли свыше полукилограмма наркотиков

Отличились сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции городского УМВД.
При патрулировании территории в Калининском районе они задержали мужчину, который незадолго до этого разложил в лесном массиве пять «мастер-кладов».
Во время осмотра автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, изъято еще четыре «мастер-клада», содержащие 150 свертков с наркотиками.
«Общая масса изъятого составила более 500 граммов PVP и более 50 граммов мефедрона. Все это задержанный намеревался сбыть бесконтактным способом», — прокомментировали в пресс-службе.
В отношении ранее судимого за аналогичное преступление 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается.