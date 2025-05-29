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В Калининграде задержан владелец «резиновой» квартиры

В Калининграде участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан.

Источник: Янтарный край

62-летний местный житель незаконно поставил на учет 15 мигрантов в своей квартире на улице Вагоностроительной.

При проверке адреса полицейские установили, что кроме самого подозреваемого в квартире никто не проживает. Это также подтвердили опрошенные соседи. Мужчина регистрировал мигрантов, не намереваясь предоставлять им жилое помещение.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Правоохранители напоминают, что фиктивная регистрация является серьезным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность.