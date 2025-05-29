Росгвардейцы в Омской области спасли 9-летнего мальчика из огня

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области оперативно среагировали на возгорание хозпостройки в поселке Полтавка. Прапорщик полиции Юрий Курбацкий и сержант полиции Актор Алипа заметили дым, поднимающийся вблизи частного сектора. На месте происшествия правоохранителей встретил 9-летний мальчик, который сообщил, что в сарае начался пожар. Ребенок, находясь дома один, успел выбежать на улицу за помощью.