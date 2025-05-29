Росгвардейцы в Омской области спасли 9-летнего мальчика из огня

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области оперативно среагировали на возгорание хозпостройки в поселке Полтавка. Прапорщик полиции Юрий Курбацкий и сержант полиции Актор Алипа заметили дым, поднимающийся вблизи частного сектора. На месте происшествия правоохранителей встретил 9-летний мальчик, который сообщил, что в сарае начался пожар. Ребенок, находясь дома один, успел выбежать на улицу за помощью.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно передали информацию в экстренные службы и приняли меры для локализации возгорания. Они отключили электричество и перекрыли газ в доме, что помогло предотвратить возможное усиление огня. Прибывшие сотрудники МЧС завершили тушение пожара. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось избежать распространения огня на жилые строения.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее «КП Омск» рассказывала, как участковый в Омской области стас целую деревню от пожара.