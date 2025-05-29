Новый отель на 32 модульных дома за 208 млн рублей откроется в Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии завершено строительство современного модульного отеля «Нугуш». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, комплекс из 32 модульных домиков с 55 номерами создан в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с общим объемом инвестиций 208,1 млн рублей.
В 2023 году данный проект стал одним из 45 победителей конкурса и получил государственную поддержку в размере 84,2 млн рублей. Частный инвестор дополнительно направил на реализацию 123,9 млн рублей.
Туристический комплекс расположен в живописной природной зоне. Все модульные домики, рассчитанные на размещение от двух до шести гостей, оборудованы душевыми кабинами, системами кондиционирования и кухонными уголками.
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