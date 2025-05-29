Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабные обыски на молдавском КПП «Леушены»: Задержан один таможенник, еще пятеро — под подозрением в коррупции

Работа поста продолжается в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Утром в четверг, 29 мая, сотрудники НАЦ провели обыски на таможенном посту Леушены по подозрению таможенников в коррупции. Операция связана с более широкой схемой, упомянутой в служебной записке 2024 года. Руководство Таможенной службы заявляет, что документ — подделка.

Один сотрудник таможни задержан. Всего под следствием находятся шесть человек, в отношении остальных пятерых проводятся процессуальные действия.

Работа поста продолжается в обычном режиме.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Вопрос, который ставит в тупик адептов ПАС и Санду в Молдове: В ответ на него даже соврать не могут — слишком очевидна ложь.

Аргументы поклонников президента и ее партии в пользу власти напоминают пение птичек на могиле усопшего разума — как будто люди пришли из параллельного мира (далее…).

Ловкость рук и никакого мошенничества: Зачем властям Молдовы реально бороться с бедностью, поднимать зарплаты и пенсии, если можно «нарисовать» красивые цифры в статистике.

И так ведь во всех областях у нас в стране происходит, куда ни кинь (далее…).

В Молдове еще будет дешевая клубника: Фермеры ожидают большого урожая, благодаря майским дождям.

Средняя температура воздуха пока не дотягивает до нужной отметки, но есть надежда, что станет теплее (далее…).