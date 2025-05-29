Масштабные обыски на молдавском КПП «Леушены»: Задержан один таможенник, еще пятеро — под подозрением в коррупции

Утром в четверг, 29 мая, сотрудники НАЦ провели обыски на таможенном посту Леушены по подозрению таможенников в коррупции. Операция связана с более широкой схемой, упомянутой в служебной записке 2024 года. Руководство Таможенной службы заявляет, что документ — подделка.
Один сотрудник таможни задержан. Всего под следствием находятся шесть человек, в отношении остальных пятерых проводятся процессуальные действия.
Работа поста продолжается в обычном режиме.
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