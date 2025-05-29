Снова обыски на молдавской таможне: расследуются факты системной коррупции

На брифинге в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, последуют ли в связи с этим отставки руководства Таможенной службы, премьер Дорин Речан заявил, что главе ведомства поставлена задача искоренить явление коррупции в подчиненной ему структуре. Однако прямого ответа, будут ли кадровые решения, Речан не дал.