Снова обыски на молдавской таможне: расследуются факты системной коррупции

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и столичные прокуроры повели следственные действия на таможенном посту Леушены в рамках уголовного дела по фактам системной коррупции, совершенных сотрудниками таможни.
Как сообщили в НАЦ, по итогам мероприятий один человек задержан, еще пятеро сотрудников таможни находятся под следствием.
Согласно материалам дела, должностные лица таможенного поста «Леушены», используя свое служебное положение, якобы создали преступную схему по требованию и получению финансовых средств от водителей международных рейсов за беспрепятственное прохождение таможенных процедур.
Накопленные материалы свидетельствуют о том, что схема действовала непрерывно, а размер преступных сумм различался зависимости от пункта назначения, количества, объема и стоимости товаров, перемещаемых через государственную границу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены незаконные действия шести должностных лиц таможенных органов, возбуждено пять уголовных дел.
В Кишиневе было проведено 20 обысков в служебных помещениях, жилых помещениях и автомобилях указанных должностных лиц таможни, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к расследуемому делу. НАЦ утверждает, что деятельность таможенного поста не пострадала.
Напомним, на прошлой неделе в республике разгорелся крупный скандал, связанный с задержанием высокопоставленных сотрудников таможни по подозрению в коррупции. Так, 21 мая были задержаны руководитель Центра таможенного управления, а также таможенный брокер в рамках уголовного дела о пассивной коррупции при отягчающих обстоятельствах.
На брифинге в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, последуют ли в связи с этим отставки руководства Таможенной службы, премьер Дорин Речан заявил, что главе ведомства поставлена задача искоренить явление коррупции в подчиненной ему структуре. Однако прямого ответа, будут ли кадровые решения, Речан не дал.
Позже глава таможни Молдовы Александру Якуб заявил прессе, что не считает нужным уходить в отставку из-за коррупционного скандала, в котором замешаны высокопоставленные чиновники ведомства.