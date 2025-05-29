Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске

Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.