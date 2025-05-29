Появились новые подробности по делу об убийстве подростков в Байкальске

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Два человека задержаны в Иркутской области в рамках дела о продаже алкоголя детям в Байкальске, где были убиты четыре подростка, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске.
«Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошены следователями СК», — говорится в сообщении.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.