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Экс-преподаватель минского вуза устроил драку с милиционерами

Бывший сотрудник устроил конфликт с администрацией, пытаясь незаконно пройти в здание университета — пришлось вмешаться правоохранителям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Экс-преподаватель минского вуза, пытаясь незаконно попасть на территорию учреждения, утроил конфликт с администрацией, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в среду 28 мая.

Один из работников университета вызвал правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники милиции предложили 47-летнему мужчине проследовать вместе с ними в районное управление, где будет проведено разбирательство.

Однако он стал вести себя агрессивно. При попытке убежать от милиционеров мужчина оказал сопротивление, а во время задержания нанес несколько ударов правоохранителям.

Как рассказал заместитель начальника управления по Минску Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси Роман Пригодич, в настоящий момент по данному факту проводится проверка.

В милиции также напомнили, что сотрудник органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под особой защитой государства. Невыполнение требований милиционера влечет за собой установленную законом ответственность.