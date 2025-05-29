Экс-преподаватель минского вуза устроил драку с милиционерами

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Экс-преподаватель минского вуза, пытаясь незаконно попасть на территорию учреждения, утроил конфликт с администрацией, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в среду 28 мая.
Один из работников университета вызвал правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники милиции предложили 47-летнему мужчине проследовать вместе с ними в районное управление, где будет проведено разбирательство.
Однако он стал вести себя агрессивно. При попытке убежать от милиционеров мужчина оказал сопротивление, а во время задержания нанес несколько ударов правоохранителям.
Как рассказал заместитель начальника управления по Минску Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси Роман Пригодич, в настоящий момент по данному факту проводится проверка.
В милиции также напомнили, что сотрудник органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под особой защитой государства. Невыполнение требований милиционера влечет за собой установленную законом ответственность.