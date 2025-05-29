Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове иномарка налетела на бордюр и опрокинулась, пострадали два человека

Два человека пострадали в ночном ДТП на одной из улиц Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель Haval Jolion устроил ДТП с двумя пострадавшими, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла около 23:30 ночи 28 мая на улице Симферопольской: машина наехала на бордюрный камень и опрокинулась. После этого с травмами в больницу попали двое пассажиров 47 лет и 51 года.

Личность нарушителя сначала не знали, но потом выяснили, что за рулем находился 47-летний мужчина. В его отношении составили административный протокол (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Подпишись на нас в Telegram.