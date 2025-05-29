В Ростове иномарка налетела на бордюр и опрокинулась, пострадали два человека

В Ростове-на-Дону водитель Haval Jolion устроил ДТП с двумя пострадавшими, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, авария произошла около 23:30 ночи 28 мая на улице Симферопольской: машина наехала на бордюрный камень и опрокинулась. После этого с травмами в больницу попали двое пассажиров 47 лет и 51 года.
Личность нарушителя сначала не знали, но потом выяснили, что за рулем находился 47-летний мужчина. В его отношении составили административный протокол (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.
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