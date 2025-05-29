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Депутаты Госсобрания Башкирии проголосовали за поправки в Конституцию РБ

Депутаты Башкирии проголосовали за изменение Конституции республики.

Источник: Комсомольская правда

В Госсобрании Башкирии прошло очередное заседание, на котором парламентарии поддержали инициативу главы республики Радия Хабирова о внесении изменений в Конституцию региона. Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, поправки необходимы для приведения нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством.

Так, депутаты проголосовали за конституционное закрепление структуры республиканского парламента. После принятия поправок расширяются его контрольные функции, включая мониторинг исполнения региональных законов, рассмотрение вопросов о доверии руководству кабинета министров и оценку работы органов местного самоуправления.

Нововведения также дали право главе Башкирии применять дисциплинарные меры вплоть до отстранения от должности руководителей районных администраций.

Особое внимание уделено повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Молодежная палата при парламенте приобретает право законодательной инициативы по вопросам своей компетенции, что должно способствовать вовлечению молодого поколения в политическую жизнь.

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