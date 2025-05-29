Мошенники лишили 91-летнего блокадника 43 миллионов рублей

Ханан сообщил, что дома у него лежат 246 000 долларов и 230 000 евро. По его словам, это средства, собранные за 20 лет благодаря авторским гонорарам от патентов. Жулики убедили потерпевшего, что средства нужно задекларировать, иначе их могут конфисковать. Под предлогом оформления документов они направили к нему курьеров, которые под кодовыми словами «Яна» и «вода» забирали все: сначала наличные, а затем и деньги со счетов.