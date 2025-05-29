Мошенники лишили 91-летнего блокадника 43 миллионов рублей

91-летний блокадник Ленинграда Ханан Григорьевич стал жертвой телефонных мошенников, сообщает телеграм-канал «База».
Все началось 19 мая, когда мошенники позвонили жене пенсионера и представились сотрудниками портала «Госуслуги». Они сообщили, что срок договора истек, и попросили передать код из SMS-сообщения для его продления.
Два дня спустя звонок поступил самому Ханану Григорьевичу. Звонивший представился сотрудником «департамента службы безопасности» и заявил, что счета были взломаны, а деньги переведены на Украину. Однако операция, якобы, была остановлена.Чтобы «оформить документы», мошенники попросили пенсионера провести инвентаризацию имущества.
Они потребовали снять на видео все ценное, что находится дома, включая деньги, чтобы избежать обыска. Также преступники выяснили, какие у него есть сбережения на банковских счетах.
Ханан сообщил, что дома у него лежат 246 000 долларов и 230 000 евро. По его словам, это средства, собранные за 20 лет благодаря авторским гонорарам от патентов. Жулики убедили потерпевшего, что средства нужно задекларировать, иначе их могут конфисковать. Под предлогом оформления документов они направили к нему курьеров, которые под кодовыми словами «Яна» и «вода» забирали все: сначала наличные, а затем и деньги со счетов.
27 мая, просматривая выпуск новостей, Ханан узнал о похожей схеме мошенничества. Он понял, что его обманули, и сразу обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 43 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».