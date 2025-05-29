Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным суда, 27 мая трое пьяных молодых людей шумно вели себя в супермаркете, один из покупателей попросил соблюдать порядок. Троица, отмечается в сообщении, напала на мужчину, избив его ногами, руками и бутылкой. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления двух 17-летних подростков и их 23-летнего приятеля.
«Постановлениями Волжского городского суда Волгоградской области троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 июля 2025 года», — говорится в сообщении суда.