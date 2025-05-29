Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине

Суд в Волжском арестовал троих подозреваемых в избиении мужчины в магазине.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, 27 мая трое пьяных молодых людей шумно вели себя в супермаркете, один из покупателей попросил соблюдать порядок. Троица, отмечается в сообщении, напала на мужчину, избив его ногами, руками и бутылкой. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления двух 17-летних подростков и их 23-летнего приятеля.

«Постановлениями Волжского городского суда Волгоградской области троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 июля 2025 года», — говорится в сообщении суда.