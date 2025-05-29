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В Уфе загорелась школа № 4

В Уфе во время ремонтных работ загорелась крыша здания школы № 4.

Источник: Комсомольская правда

Стали известна подробности пожара в четвертой школе в микрорайоне Затон. В здании на Ахметова загорелась крыша, валящий дым был виден в окрестностях и насторожил местных жителей.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул во время ремонтных работ. Из здания самостоятельно эвакуировали 25 человек, все они были членами рабочей группы.

— Здание школы находится на ремонте с декабря 2024 года, детей в здании не было. Пострадавших нет, — добавили в МЧС.

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