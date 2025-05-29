Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отечественная легковушка сгорела в Автозаводском районе Тольятти днем 29 мая

Это случилось в четверг в 7-м квартале недалеко от парка Победы. Никто не пострадал.

Это случилось в четверг в 7-м квартале недалеко от парка Победы. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального ГУ МЧС.

Сотрудники областного ведомства узнали об инциденте в Автозаводском районе города в 12:15. Около панельной девятиэтажки на улице Фрунзе, 25 сгорела отечественная легковушка.

Пожар потушили за 12 минут. Медпомощь никому не потребовалась. Работали четыре огнеборца и одна спецмашина, уточнили в ГУ МЧС.

Также 29 мая в Самарской области из горящего дома эвакуировали шесть человек. Из них трое — дети.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!