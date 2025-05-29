Отечественная легковушка сгорела в Автозаводском районе Тольятти днем 29 мая

Это случилось в четверг в 7-м квартале недалеко от парка Победы. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального ГУ МЧС.
Сотрудники областного ведомства узнали об инциденте в Автозаводском районе города в 12:15. Около панельной девятиэтажки на улице Фрунзе, 25 сгорела отечественная легковушка.
Пожар потушили за 12 минут. Медпомощь никому не потребовалась. Работали четыре огнеборца и одна спецмашина, уточнили в ГУ МЧС.
Также 29 мая в Самарской области из горящего дома эвакуировали шесть человек. Из них трое — дети.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!