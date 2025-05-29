Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в распространении радикальных идей выявили в Ростовской области

Руководитель религиозной организации в Ростовской области попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области гражданина России, руководителя местной религиозной организации мусульман заподозрили в распространении радикальных идей, сообщают в пресс-службе УФСБ.

По данным следствия, мужчина принимал участие в деятельности запрещенного в стране экстремистского международного религиозного объединения.

— Предварительно, он пропагандировал нетерпимое отношение к иным конфессиям и мусульманам других течений, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, — отмечают в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что дело в отношении мужчины завели сразу по двум статьям: «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и «Хулиганство» по факту нападения в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону в колонию отправили троих пропагандистов терроризма.

Подпишись на нас в Telegram.