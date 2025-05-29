Подозреваемого в распространении радикальных идей выявили в Ростовской области

В Ростовской области гражданина России, руководителя местной религиозной организации мусульман заподозрили в распространении радикальных идей, сообщают в пресс-службе УФСБ.
По данным следствия, мужчина принимал участие в деятельности запрещенного в стране экстремистского международного религиозного объединения.
— Предварительно, он пропагандировал нетерпимое отношение к иным конфессиям и мусульманам других течений, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, — отмечают в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Известно, что дело в отношении мужчины завели сразу по двум статьям: «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и «Хулиганство» по факту нападения в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону в колонию отправили троих пропагандистов терроризма.
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