Более 660 млн тенге возмещения морального вреда запросили родные Шерзата Полата

За расходы на похороны Шерзата Полата от Абзала Шынасыла в пользу Каржаубая Нурымова за материальный ущерб 2,7 млн тенге. От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Каржаубая Нурымова в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге. То есть каждому потерпевшему по 50 млн тенге. От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Гульбары Бишембиевой в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге. От Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Жумабике Кадыровой в солидарном порядке за моральный вред, нанесенный в ходе хулиганства, 100 млн тенге. От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Каржаубая Нурымова с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге. От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Гульбары Бишембиевой с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге. От Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых в пользу Жумабике Кадыровой с каждого по 20 млн тенге, в общей сложности 120 млн тенге.