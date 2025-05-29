В Иркутской области курьер мошенников получил 4 года тюрьмы за обман пенсионеров

В Иркутской области курьер мошенников получил 4 года за обман пенсионеров. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, Следкоме и прокуратуре региона, приговор 18-летнему парню вынес Слюдянский райсуд. Преступная схема была отработана до мелочей: злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и сообщали о якобы совершенном ДТП. Под предлогом необходимости срочно передать деньги на лечение пострадавших они выманивали у доверчивых пенсионеров крупные суммы.
— Способ сомнительного заработка молодой человек нашел в Интернете. В одном из мессенджеров с ним связался куратор, который предложил ему перевозить деньги. Оставив себе не более 10 процентов от суммы, подозреваемый переводил деньги на указанные «работодателем» счета, — сообщили в ГУ МВД.
В медицинской маске он забирал деньги у обманутых стариков. Всего его жертвами стали семь жительниц Слюдянского района в возрасте от 77 до 92 лет, которые лишились в общей сложности 1,7 миллиона рублей.
В суде подсудимый раскаялся и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако суд учел мнение прокурора и вынес строгий приговор. Кроме того, осужденный обязан полностью возместить потерпевшим причиненный ущерб.