В Иркутской области курьер мошенников получил 4 года тюрьмы за обман пенсионеров

В Иркутской области курьер мошенников получил 4 года за обман пенсионеров. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, Следкоме и прокуратуре региона, приговор 18-летнему парню вынес Слюдянский райсуд. Преступная схема была отработана до мелочей: злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и сообщали о якобы совершенном ДТП. Под предлогом необходимости срочно передать деньги на лечение пострадавших они выманивали у доверчивых пенсионеров крупные суммы.