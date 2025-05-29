В Уфимском районе 11-летний мальчик погиб в ДТП

В Уфимском районе в деревне Шамонино погиб 11-летний мальчик. Школьник погиб под колесами авто.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла днем 29 мая. Водитель за рулем «Киа Спектра» наехал на юного велосипедиста. Мальчик оказался на капоте машины, которая вылетела в кювет, а затем отбросило его. От тяжелых травм ребенок умер до приезда скорой.
По факту случившегося начато разбирательство.
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