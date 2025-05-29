Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске экс-преподаватель напал на милиционеров, пытаясь пройти в «свой» вуз

В Минске бывший преподаватель пытался пройти в вуз и оказал сопротивление милиции.

Источник: Комсомольская правда

В Минске экс-преподаватель напал на милиционеров, пытаясь пройти в «свой» вуз. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Бывший работник вуза попытался пройти в учебное заведение и оказал сопротивление сотрудникам милиции», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 28 мая, в четверг, в милицию поступил звонок из учреждения образования об оказании помощи. Заявитель рассказал, что бывший преподаватель пытается устроил конфликт с администрацией и попытался незаконно пройти на территорию вуза.

В пресс-службе добавили, что, приехавшие на место сотрудники милиции предложили мужчине пройти в районное управление для разбирательства. В ответ фигурант оказал сопротивление и попытался убежать.

«При задержании минчанин нанес несколько ударов сотруднику милиции», — отметили в ГУВД Мингорисполкома.

Уточнятся, что по указанному факту проводится проверка.

Тем временем СК установил тысячу пользователей экстремистской платформы «Новая Беларусь».

Ранее МВД Беларуси выявило 165 пьяных вечеринок на «флэтах» и «вписках» с участием 250 детей.

А еще мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.