В Минске экс-преподаватель напал на милиционеров, пытаясь пройти в «свой» вуз. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Бывший работник вуза попытался пройти в учебное заведение и оказал сопротивление сотрудникам милиции», — сказано в сообщении.
Сообщается, что 28 мая, в четверг, в милицию поступил звонок из учреждения образования об оказании помощи. Заявитель рассказал, что бывший преподаватель пытается устроил конфликт с администрацией и попытался незаконно пройти на территорию вуза.
В пресс-службе добавили, что, приехавшие на место сотрудники милиции предложили мужчине пройти в районное управление для разбирательства. В ответ фигурант оказал сопротивление и попытался убежать.
«При задержании минчанин нанес несколько ударов сотруднику милиции», — отметили в ГУВД Мингорисполкома.
Уточнятся, что по указанному факту проводится проверка.
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