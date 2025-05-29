Редкие деревья в уфимском парке сохранят в первозданном виде

По данным службы «Горзеленхоз», маньчжурскому ореху у памятника Матросову уже более двух десятилетий. Это дерево стало настоящей достопримечательностью — многие посетители специально приходят сделать фотографии на его фоне. Эксперты подчеркивают важность сохранения таких уникальных объектов. Такое же дерево можно встретить в Непейцевском дендропарке, парке Гафури и ботаническом саду Уфы.