Редкие деревья в уфимском парке сохранят в первозданном виде

Маньчжурский орех и серебристый тополь, растущие в парке имени Ленина в Уфе в единственном экземпляре, не подвергнутся кронированию в ходе текущей реконструкции.
Напомним, с середины мая парк закрыт на масштабные работы по благоустройству, включающие в том числе санитарную обрезку кустов и деревьев, но редкие экземпляры решено было оставить без изменений.
По данным службы «Горзеленхоз», маньчжурскому ореху у памятника Матросову уже более двух десятилетий. Это дерево стало настоящей достопримечательностью — многие посетители специально приходят сделать фотографии на его фоне. Эксперты подчеркивают важность сохранения таких уникальных объектов. Такое же дерево можно встретить в Непейцевском дендропарке, парке Гафури и ботаническом саду Уфы.
Дендролог Михаил Суханов уточнил, что маньчжурский орех, являющийся ближайшим родственником грецкого ореха, абсолютно безопасен — его плоды не содержат токсичных веществ.
Не менее интересен и 40-летний серебристый тополь, расположенный напротив знаменитых «башкирских сакур». Это декоративное дерево немецкого происхождения также сохранит свою естественную форму, так как не требует специальной обрезки.
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